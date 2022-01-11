فندق 5 نجوم للإبل

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأول فندق للإبل في المملكة العربية السعودية. كما يشرح تفاصيل ومميزات وخدمات هذا الفندق الأول من نوعه في العالم.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره نادي الإبل السعودي. كما علق عليه بالقول: “تطمن”.. الفندق الأول من نوعه في العالم، بـ120 غرفة فندقية للإبل”.

كما كشف التقرير المصور أن “الفندق وعبر غرفه الـ120، يقدم كافة الخدمات الفندقية، ويخدم في هذا الفندق أكثر من 50 شخصا”. “ما بين خدمة الغرف والعناية والاهتمام والحماية أيضا”.

وأضاف التقرير أن الفندق “تطمن” هو الأول من نوعه على مستوى العالم يقدم وجبات، ويقدم خدمات العناية بالإبل والاهتمام بها. حتى بالشكل والمظهر العام لها، وحتى الحليب يقدم ساخنا”.

وفي إطار الحديث عن عملية الدفع، أشار التقرير إلى أنها تتم “بالليلة، وتكلف 400 ريال سعودي ( نحو 106 دولارات)”. “الفندق يعتبر 5 نجوم في هذا المجال، حتى تنظيف الغرف وتدفئة الغرف، والخروج (check out) ما لم تجدد الإقامة”.

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