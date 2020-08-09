فندق az زرالدة يستقبل 170 جزائري قدموا من فرنسا

استقبل فندق az زرالدة، ليلة أمس السبت، 170 جزائري قدموا من باريس الفرنسية.

ويأتي الاجراء، قصد إخضاع هؤلاء إلى الحجر الصحي الاحترازي بعد ان تم اجلاؤهم بسبب تعليق الرحلات بعد تفشي وباء كورونا.

وأشرف، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لزرالدة رفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية زرالدة على استقبال المواطنين.

من جهته أكد المدير العام لسلسلة فنادق az رمضان سعدون أن هذه العملية تدخل في إطار مخطط الدولة الجزائرية لمحاربة تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه و بالتنسيق مع السلطات المحلية فإن سلسلة فنادق az تسهر على ضمان التكفل التام بالمواطنين الجزائريين طيلة فترة الحجر الصحي كما أن فندق az زرالدة قد سخر كل الامكانيات المادية و البشرية للتكفل الجيد بالمواطنين الذين يخضعون للحجر الصحي.

وأشار ذات المتحدث في الاخير في الأخير إلى أن السلسلة الفندقية مجندة دائما وفي كل الاوقات وكلما اقتضت الضرورة للوقوف إلى جانب الجزائريين و الدولة الجزائرية