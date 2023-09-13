فندنبروك: “تحضيراتنا الأخيرة لمواجهة بو رينجرز ستجري بسيراليون”

تحدث مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك، عن التحضيرات التي أجراها فريقه تحسبا لمواجهة فريق بو رينجرز برسم الدور التمهيدي الثاني لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح فندنبروك، اليوم الأربعاء، للصفحة الرسمية للفريق: “التحضير لهذه المباراة، انطلق منذ خمسة أسابيع، على مرحليتن، الأولى تمت بالسعودية، والثانية ما بين الجزائر، وتونس”

كما أضاف: “التحضيرات الأخيرة لهذه المباراة ستجري بسيراليون، أين سنحاول أيضا التأقلم مع الأجواء، خاصة الرطوبة التي ستكون جد عالية”.

وتابع سفان فندنبروك: “أنا مقتنع، وراض بنسبة كبيرة، عن العمل الذي قمنا به تحضيرا لهذه المباراة، وللموسم الجديد بصفة عامة”.