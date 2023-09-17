فندنبروك: “حققنا فوزا مستحقا وسعيد بأداء لاعبينا”

أكد مدرب شباب بلوزداد سفان فندنبروك، أحقية فريقه بالفوز المحقق أمام بورنجرز، مبديا في ذات الوقت رضاه عن آداء لاعبيه.

وصرح فندنبروك، في ندوته الصحفية التي أعقبت فوزهم على بو رنجرز: “أظن أن فوزنا أمام بورنجرز، مستحق، كون فريقي قدّم أداءً جيدا بدنيا، وتكتيكيا”.

كما أضاف مدرب الشباب: “بورنجرز كان خصماً صعباً، فريقنا جازف كثيرا باللعب هجومياً فكانت النتيجة لصالحنا”.

وبالعودة للمباراة قال فندنبروك: “الخصم غامر كثيرا باللعب رجل لرجل، وثلاث لاعبين في الخلف واثنين متقدمين جداً، وأربعة مهاجمين”.

وأردف: “في البداية شكلوا لنا بعض المشاكل كوننا لم نتوقع أربعة في الهجوم، تحركاتهم شكلت لنا صعوبات فسجلوا هدفا مبّكرا، ثم عدنا وتحكمنا في زمام المباراة”.

وتابع سفان فندنبروك: “قُمنا بتدعيم وسط الميدان فسيّطرنا على المباراة أكثر وسجلنا ثلاثة أهداف”.