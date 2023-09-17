فندنبروك: “شباب بلوزداد هذا الموسم أحسن من فريق العام الماضي”

أبرز مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك، أهمية الفوز المحقق في لقاء الدهاب أمام بورنجرز، كما أعتبر بأن تشكيلته لهذا الموسم أفضل من الموسم الماضي.

وصرح فندنبروك، في ندوته الصحفية: “طموحنا كان العودة بالتعادل، لكن حقنا الفوز بفارق هدفين وهذه النتيجة مريحة نوعاً ما، في انتظار مباراة العودة”.

كما أضاف: “أظن انه عندما تتعادل الموسم الماضي، وتفوز هذا الموسم، مع نفس الفريق، هذا يؤكد في نظري أن فريقي أحسن من العام الماضي”.

وتابع سفان فندنبروك: “الموسم الفارط كان بورنجرز يملك فرص كثيرة، لكن في مباراة اليوم استطعنا التحكم في المباراة، وهذا يعطينا ثقة للمباريات القادمة” .