فندنبروك: “عملنا على تغيير طريقة لعب الفريق”

كشف مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك، اللمسة التي سعى لوضعها في فريقه، من خلال تغيير طريقة اللعب لتكون أكثر هجومية.

وصرح فندنبروك، للصفحة الرسمية لفريق: “سعينا لتغيير طريقة اللعب، حيث لن نلعب بطريقة دفاعية، نود التحكم أكثر في الكرة، واللعب بأكثر اندفاع نحو الهجوم”.

كما أضاف: “هذه الأمر تطلب منا بعض الوقت، بعض اللاعبين اندمجوا بسرعة مع الطريقة الجديدة، في حين البعض الأخر لازال بحاجة لمزيد من الوقت للتأقلم أكثر”.

وتابع سفان فندنبروك: “أنا راض على العموم عن المستوى الذي بلغناه لحد الآن، لكن الفريق لم يصل بعد للمستوى الذي أطمح له، ما يعني أنه مزال ينتظرنا عمل اضافي”.