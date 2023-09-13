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الرياضة

فندنبروك: “لا توجد أسماء كبيرة والكل مطالب باثبات امكانياته فوق الميدان”

بقلم كريم تيغرمت
فندنبروك: “لا توجد أسماء كبيرة والكل مطالب باثبات امكانياته فوق الميدان”
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أكد مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك، بأنه لا يعترف بالأسماء الكبيرة، ومشوار لاعبيه، وبأن الميدان هو من سيفصل في امكانيات كل لاعب.

وفي تصريحات للصفحة الرسمية للفريق، قال فندنبروك: “بالنسبة لي لا توجد استقدامات كبيرة، أو أسماء كبيرة”.

كما أضاف: “بالنسبة لي المشوار السابق للمستقدمين الجدد لا يهمني، الأهم هو ما سيقدمونه لشباب بلوزداد حاليا ومستقبلا”.

وتابع سفان فندنبروك: “على كل لاعب اثبات امكانياته الحقيقية فوق الميدان في المباريات الرسمية، بعد اثبات احترافيتهم خلال التحضيرات الصيفية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/YK3ux
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