فندنبروك: “لا توجد أسماء كبيرة والكل مطالب باثبات امكانياته فوق الميدان”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك، بأنه لا يعترف بالأسماء الكبيرة، ومشوار لاعبيه، وبأن الميدان هو من سيفصل في امكانيات كل لاعب.
وفي تصريحات للصفحة الرسمية للفريق، قال فندنبروك: “بالنسبة لي لا توجد استقدامات كبيرة، أو أسماء كبيرة”.
كما أضاف: “بالنسبة لي المشوار السابق للمستقدمين الجدد لا يهمني، الأهم هو ما سيقدمونه لشباب بلوزداد حاليا ومستقبلا”.
وتابع سفان فندنبروك: “على كل لاعب اثبات امكانياته الحقيقية فوق الميدان في المباريات الرسمية، بعد اثبات احترافيتهم خلال التحضيرات الصيفية”.
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