فندنبروك: “لم أجد بعد التشكيلة المثالية وسأواصل تجريب اللاعبين”

اعترف مدرب شباب بلوزداد سفان فندنبروك، بأنه وجد صعوبات كبيرة في إيجاد التشكيلة المثالية، التي سعتمد عليها في الاستحقاقات القادمة.

وقال فندنبروك في ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء، تحسبا لملاقاة الكويت الكويتي، في ختام دور مجموعات البطولة العربية هذا الخميس: “سنركز على إيجاد التوليفة المناسبة، وتكوين الفريق الذي سنعتمد عليه في البطولة ورابطة الأبطال”.

مضيفا: “أنا جديد في الفريق وأحاول التعرف على كل لاعب، لعبنا بتشكيلتين مختلفتين في أول مواجهتين.. والمباراة الثالثة سأعتمد على مزيج بين اللاعبين لي شاركوا في اللقاء الأول والذين لعبوا الثاني بالإضافة إلى الجدد الذين لم يشاركوا بعد”

كما أوضح البلجيكي، بأن هدفه هو إيجاد التشكيلة المثالية، وأضاف: “كلنا نعلم بأن شباب بلوزداد هو بطل الجزائر لـ 4 سنوات متتالية، لكن وجدت صعوبة، لأنني لم ألعب بالفريق المثالي، ولازلت أجرب في اللاعبين”.

وختم مدرب الشباب: “لحد الآن لم أتوصل للفريق المثالي الذي سيمثل شباب بلوزداد في المواجهات القادمة”.