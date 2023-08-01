فندنبروك: “لم نقل إننا ذاهبون للفوز بالبطولة العربية”

كشف مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك، بأنه يتفهم غضب أنصار الفريق بعد الفشل في البطولة العربية، غير أنه أبرز بأن لا أحد قال إن الشباب ذاهب إلى السعودية للفوز باللقب.

وفي ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء، قبل لقاء الكويت الكويتي، المقرر الخميس، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة، قال فندنبروك: “استفدنا من هذه الدورة، على الرغم من خسارتنا في مواجهتين، لكن هدفي هو التعرف على على اللاعبين في مجموعة تضم 34 لاعبا”.

قبل أن يجيب حول غضب الجمهور البلوزدادي: “كل الجماهير الرياضية معروفة بأنها لن تكون راضية حينما تخسر، لكن لدينا أسباب وافتقدنا لـ 4 لاعبين أساسيين غادروا الفريق”.

وختم البلجيكي: “لحد الآن هناك تغييرات كثيرة، ونحن لم نقل إننا ذاهبون للسعودية من أجل الفوز بالدورة، ليس هذا هو هدفنا، ولدينا عمل نقوم به”.