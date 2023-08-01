فندنبروك: “نريد الفوز على الكويت الكويتي لتحسين صورة شباب بلوزداد”

أكد مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك، بأن فريقه سيواجه الكويت الكويتي، بعد غد الخميس، بنية الفوز، بالرغم من أن نقاط المباراة لن تغير من مصير الفريق الذي أقصي رسميا من البطولة العربية.

وقال التقني البلجيكي فندرنبروك. في ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء: “خسرنا المباراتين الأولى والثانية، من المؤكد أننا لن نتأهل ولكن نسعى للفوز في اللقاء الأخير. لتحسين صورة شباب بلوزداد وتفادي الخروج بـ 3 هزائم”.

كما أوضح فندرنبروك، أنه كان يتمنى الفوز بالدورة العربية الجارية بالسعودية. غير أن الأمور لم تسر جيدا مع الشباب، الذي أقصي بعد هزيمتين أمام الرجاء البيضاوي والوحدة الإماراتي.