فندنبروك :”نسعى للفوز أمام الوحدة للإبقاء على حظوظ التأهل”

أبدى مدرب شباب بلوزداد سفان فندنبروك ثقته الكبيرة في لاعبيه في تجاوز نادي الوحدة الإماراتي غدا في البطولة العربية.

وقال فندنبروك في تصريح للصفحة الرسمية للفريق البلوزدادي”ألعب دائما من اجل الفوز مثلي مثل بقية المدربين. سنحدث تغييرات، بحكم آن المنافس سيتغير وله مؤهلات لصنع الفارق ، نحن جاهزون ونسعى للفوز لا غير للإبقاء على حظوظنا في التأهل”.

كما أضاف المدرب البلجيكي”سنجري تغييرات، سواء بإشراك أسماء جديدة، أو تغييرات في المنصب، اللاعبون يعانون من الإرهاق، لهذا يجب التغيير”.

وختم مدرب حامل لقب البطولة الوطنية “الآمر سيسمح لي كذلك لمعرفة التشكيلة و اللاعبين بشكل أكبر، نتواجد في مجموعة صعبة. تفاجأت بقوة الخصم في مباراته أمس، على كل حال سنعمل على الفوز رغم صعوبة المهمة”.

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