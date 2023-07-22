فندنبروك :”نسعى لمواجهة الرجاء في هدوء ثم نتحدث عن الاستقدامات”

أبدى المدرب الجديد لفريق شباب بلوزداد سفان فندنبروك رضاه التام على الاستعدادات الأولية التي يقوم بها لمواجهة الرجاء البيضاوي في البطولة العربي.

وقال فندنبروك في حديثه للصفحة الرسمية، اليوم السبت :”وجدت كل الأمور سهلة، كما نتدرب في بطولة ليس حارة، نحن نتدرب بشكل عادي و هادئي، الجانب التقني جيد، اللاعبون جاهزون رغم علمي أني لعبوا عدد من المباريات في آخر السنة”.

كما أضاف المدرب البلجيكي “هناك نقاط سنعمل على التصحيح والتطوير، الجميع يعمل من اجل التأهل إلى النقطة الأخيرة من البطولة العربية، الرجاء لديهم الخبرة أكثر منا حسب علمي”.

وختم خليفة المدرب نبيل الكوكي “المواجهة ستكون محكمة على طول الخطوط، لطن أضن مستوى الفريقين متساوي، تعرفت على عدد من المناصب في الحصة الثانية، نريد لعب المباراة الأولى ثم نتحدث عن الاستقدامات”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti