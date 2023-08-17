فندنبروك: “نعمل للرفع من مستوى اللاعبين باستمرار”

تحدث مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك، عن التحضيرات الصيفية التي يجريها فر يقه تحسبا للموسم الكروي الجديد.

وصرح فندنبروك للصفحة الرسمية للشباب: “أتمنى أن يكون اللاعبون قد استفادو جيدا من فترة الراحة التي دامت عشرة أيام لخوض التحضيرات بمعنويات عالية”.

كما أضاف: “نعمل يوميا، على تلقين اللاعبين أشياء جديدة في التدريبات، من أجل تكوين فريق جيد، وتحسين بعض التفاصيل”.

وتابع سفان فندنبروك: “أسعى رفقة الطاقم الفني العامل معي، للرفع من مستوى لاعبينا باستمرار، أكثر مما هو عليه حاليا”.