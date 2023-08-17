فندنبروك: “نعمل للرفع من مستوى اللاعبين باستمرار”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك، عن التحضيرات الصيفية التي يجريها فر يقه تحسبا للموسم الكروي الجديد.
وصرح فندنبروك للصفحة الرسمية للشباب: “أتمنى أن يكون اللاعبون قد استفادو جيدا من فترة الراحة التي دامت عشرة أيام لخوض التحضيرات بمعنويات عالية”.
كما أضاف: “نعمل يوميا، على تلقين اللاعبين أشياء جديدة في التدريبات، من أجل تكوين فريق جيد، وتحسين بعض التفاصيل”.
وتابع سفان فندنبروك: “أسعى رفقة الطاقم الفني العامل معي، للرفع من مستوى لاعبينا باستمرار، أكثر مما هو عليه حاليا”.
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