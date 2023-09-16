فندنبروك: “هدفنا العودة بأفضل نتيجة ممكنة من سيراليون”

كشف مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك، عن طموح فريقه في المباراة التي ستجمعهم غدا الأحد، بفريق بو رنجوز، لسحاب رابطة أبطال افيريقا.

وصرح فندنبروك، في ندوته الصحفية التي تسبق هذا اللقاء: “نحن هنا لهدف واحد وهو تقديم آداء جيد، ومحاولة تحقيق أفضل نتيجة ممكنة”.

كما أضاف: “خضنا سفرية مرهقة، لكن وجدنا أرضية الملعب التي سنخوض عليه اللقاء جيدة، ما سيمح لنا بتطبيق كرة جميلة وهذا أمر ايجابي”.

وتابع سفان فندنبروك: “صحيح أن فريق بو رنجرز، سيكون مدعوما بأنصاره، لكن الأمر الايجابي بالنسبة لنا هو خوض هذا اللقاء الأول خارج قواعدنا”.

يذكر أن مباراة شباب بلوزداد، أمام مضيفه بو رينجرز، تدخل ضمن الدور التمهيدي الثاني من منافسةرابطة أبطال إفريقيا.