فندنبروك: “هذه هي أهدافنا في الموسم الجديد”
بقلم كريم تيغرمت
كشف سفان فندنبروك. مدرب شابب بلوزداد. الأهداف التي يسعى لبلوغها رفقة لاعبيه في الموسم الكروي الجديد
وقال فندنبروك، في تصريح للصفحة الرسمية للشباب: “طموحات الفريق لن تتغير مقارنة بالموسم الماضي”.
وأوضح: “بالنظر لكون الفريق توج بالبطولة لأربعة مواسم متتالية، فمن الطبيعي أن نستهدف التتويج بها للمرة الخامسة”.
وأردف: “تحقيق الثنائية سيكون تحد من نوع آخر، ومن الطبيعي أنه يسعد الجميع، أمام قاريا، فمشروعنا هو الذهاب إلى أبعد من الدور الربع نهائي”.
وتابع سفان فندنبروك: “التحدي الأكبر بالنسبة لنا، هو تقديم طريقة لعب فنية تلقى اعجاب الجميع، والتي تناسب اللاعبين، وتكون بسيطرة تامة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/6dJES