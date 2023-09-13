فندنبروك: “هذه هي أهدافنا في الموسم الجديد”

كشف سفان فندنبروك. مدرب شابب بلوزداد. الأهداف التي يسعى لبلوغها رفقة لاعبيه في الموسم الكروي الجديد

وقال فندنبروك، في تصريح للصفحة الرسمية للشباب: “طموحات الفريق لن تتغير مقارنة بالموسم الماضي”.

وأوضح: “بالنظر لكون الفريق توج بالبطولة لأربعة مواسم متتالية، فمن الطبيعي أن نستهدف التتويج بها للمرة الخامسة”.

وأردف: “تحقيق الثنائية سيكون تحد من نوع آخر، ومن الطبيعي أنه يسعد الجميع، أمام قاريا، فمشروعنا هو الذهاب إلى أبعد من الدور الربع نهائي”.

وتابع سفان فندنبروك: “التحدي الأكبر بالنسبة لنا، هو تقديم طريقة لعب فنية تلقى اعجاب الجميع، والتي تناسب اللاعبين، وتكون بسيطرة تامة”.