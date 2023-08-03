فندنبروك يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة الكويت الكويتي

كشف مدرب شباب بلوزداد سفان فندنبروك، تشكيلته الأساسية التي سيعتمد عليها اليوم الخميس، في مواجهة الكويت الكويتي، في آخر مباراة لهم ضمن بطولة كأس الملك سلمان.

وأعلنت إدارة شباب بلوزداد عن التشكيلة التي اختارها فندنبروك، لخوض المباراة، التي تدخل ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس الملك سلمان.

كما أجرى مدرب الشباب، بعض التغييرات على تشكيلته الأساسية في هذه المواجهة، مقارنة بتلك التي اعتمدها في أول مبارتين.

يذكر أن شباب بلوزداد أقصي من هذه المنافسة، بعد هزيمته في أول مباراتين من دور المجموعات أمام كل من الرجاء المغربي، والوحدة الاماراتي.