فندنبروك يكشف تشكيلته الأساسية لمواجهة الوحدة ويفاجئ بساماكي

كشف مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك، عن تشكيلته الأساسية التي اختارها للمواجهة المرتقبة ظهر اليوم الاثنين أمام الوحدة الإماراتي.

وشهدت التشكيلة الأساسية تغييرات بالجملة مقارنة بالتي اعتمد عليها التقني البلجيكي، في لقاء افتتاح البطولة العربية أمام الرجاء المغربي، حيث حافظ فندنبروك على 3 أسماء فقط ضمن التشكيلة المعنية بلقاء اليوم المرتقب بداية من الساعة 14:00.

وكانت المفاجأة الأبرز، في إشراك المالي مامادو ساماكي، المستقدم حديثا من البنزرتي التونسي، بالرغم من التحاقه قبل يومين فقط بتدريبات الشباب.

وجاءت التشكيلة الأساسية لبطل الجزائر على النحو التالي: دوخة، بوقرة، شيخي، حداد، بن يوب، ساماكي، بن غيث، باكير، بوصوف، بورديم، درفلو.