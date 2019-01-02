“فنربخشة” في مفاوضات “رسمية” مع “ليستر” لإنهاء إعارة “سليماني”

دخل نادي “فنربخشة” التركي في مفاوضات رسمية مع إدارة “ليستر سيتي” من أجل فسخ عقد اللاعب الجزائري إسلام سليماني، حسب ما ذكرته الصحافة التركية.

“السوبر سليم” فشل في إثبات نفسه في الفريق، وخيب آمال “الجماهير” و الطاقم الفني للفريق التركي الذي كان يُعوّل عليه لتحقيق أهداف النادي.

وطالب “سليماني” من إدارة فريقه فسخ عقده، وهو الأمر الذي تم قبوله من طرف الفريق التركي الذي دخل في مفاوضات مع “ليستر سيتي”.

وكانت إدارة الفريق الإنجليزي قد رفضت فكرة عودة الجزائري إلى الفريق، وبهذا سيكون مطالبا بالتوقيع لنادي آخر في الميركاتو الشتوي.

يذكر أن كل من “فولهام” و “سبورتينغ لشبونة”، بالإضافة إلى بعض الأندية السعودية مهتمون بخدمات الدولي الجزائري.