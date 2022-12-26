فنزويلا تحتفل بذكرى ميلاد أول رؤساء الجزائر بعد الإستقلال

احتفلت وزارة الخارجية الفينزويلية بالذكرى السادسة بعد المائة لميلاد الرئيس الراحل أحمد بن بلة الموافقة لـ 25 ديسمبر.

وقد استذكرت الخارجية الفينزويلية نضال أول رؤساء الجزائر، من أجل استقلال البلاد عن الاحتلال الفرنسي، ومشاركته في تأسيس جبهة التحرير الوطني في عام 1954 واندلاع الثورة التحريرية.

https://twitter.com/CancilleriaVE/status/1606956719266988032/photo/1

وفي تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر توتير، قالت الخارجية الفنزولية : “تحتفل جمهورية فنزويلا البوليفارية بالذكرى 106 لميلاد أحمد بن بلة، السياسي والثوري وأول رئيس للجزائر ، الذي أسس بشجاعة جبهة التحرير الوطني.”