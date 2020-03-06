فنزويلا تعرب عن إرادتها في توسيع التعاون الثنائي مع الجزائر

أعربت فينزويلا عن إرادتها في توسيع التعاون الثنائي مع الجزائر.

ووصف سفير الجمهورية البوليفارية لفينزويلا بالجزائر، خوسي خيسوس سوخو رايس، في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، أن العلاقات بين البلدين “بالممتازة والأخوية والتاريخية”.

مؤكدا على “إرادة بلده في تعميق أواصر التعاون مع الجزائر”، موضحا “أن التعاون الجزائري الفنزويلي لطالما سعى إلى تعزيزه الرئيس هوغو تشافيز وكذا الرئيس الحالي نيكولاس مادورو لا سيما على مستوى منظمة البلدان المصدرة للنفط “.

وأضاف أن علاقات التعاون بين الجزائر وفنزويلا ينبغي أن “توسع إلى قطاعات اقتصادية وطاقوية لترقى إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية” ومن أجل “تعميق التعاون بين البلدين الشقيقين”.