فنزويلا تعلن عن بدء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت فنزويلا أنها بدأت محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بعد أيام من اعتقال قوات أمريكية خاصة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله من العاصمة كراكاس.

وقال إيفان خيل وزير الخارجية الفنزويلي، في بيان، إن حكومة الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز “قررت بدء عملية. دبلوماسية استكشافية مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، تهدف إلى إعادة تركيز البعثات الدبلوماسية. في كلا البلدين”.

وصرحت رئيسة فنزويلا بالوكالة، الجمعة، بأن بلادها ستواجه “العدوان” الأميركي بالسبل الدبلوماسية. فيما أعلنت حكومتها عن خطوات لاستئناف العلاقات مع واشنطن بعد اعتقال للرئيس نيكولاس مادورو.

وفي بيان لها أكدت ديلسي رودريغيز أنها ناقشت في اجتماع عبر الإنترنت مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. والكولومبي غوستافو بيترو ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، “الهجوم الخطير والإجرامي وغير القانوني وغير المشروع”. الذي شنته القوات الأميركية وأدى لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 جانفي.

وأضافت: “أكدت مجددا أن فنزويلا ستواصل مواجهة هذا العدوان عبر المسار الدبلوماسي”. وذلك عقب إعراب واشنطن وكراكاس عن رغبتهما في استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وقالت رودريغيز إن البلدين متفقان على “المضي قدما في برنامج تعاون ثنائي موسع” مع احترام السيادة والحوار.

