فنلندا تؤكد ضرورة إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية

أكدت الحكومة الفنلندية على ضرورة إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية عبر “حل الدولتين”.

وحسب ما جاء في بيان للحكومة الفنلندية هذه الجمعة، يتضمن الإعلان الذي وقعته فنلندا عدة خطوات تبدأ بإنهاء العدوان الصهيوني الذي استمر لنحو عامين على قطاع غزة. “وهي خطوة تعتبر أساسية في إطار تحقيق السلام الدائم في المنطقة”.

دعوة لوقف الهجمات وفتح المعابر

وتتوافق وجهة النظر الفنلندية مع ما جاء في مؤتمر الأمم المتحدة الأخير، الذي دعا إلى اتخاذ “إجراءات عملية جماعية” لوقف العدوان على غزة.

كما شدد “إعلان نيويورك” الصادر عن المؤتمر على ضرورة وقف الهجمات فوراً، وفتح جميع المعابر في القطاع. بالإضافة إلى حماية موظفي الإغاثة والعاملين الإنسانيين.

رفض التجويع كسلاح حرب

كما أعرب المشاركون في المؤتمر عن رفضهم التام لاستخدام التجويع كسلاح حرب. ودعوا إلى تحرك فوري لمعالجة حالات المجاعة المتزايدة.

كما استنكر الإعلان حجم الخسائر البشرية وسياسات الحصار التي أدت إلى كارثة إنسانية وتهجير قسري للسكان.

مؤكداً أن الاحتلال لن يحقق السلام، وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.

مطالبة إسرائيل بالالتزام بحل الدولتين

ودعا المؤتمر إسرائيل إلى الالتزام “علناً وواضحاً” بحل الدولتين، بما يشمل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. ووضع حد فوري لعنف المستوطنين. ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وأعمال الضم في الأراضي المحتلة.