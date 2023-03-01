فنلندا تبني سياجا تجريبيا على حدودها

أعلن حرس الحدود الفنلندي عن بدأ بناء سياج تجريبي على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات في بيلكولا بإيماترا. من المفترض أن يكتمل بحلول نهاية جوان.

وأكد حرس الحدود أيضًا أن تنفيذ مشروع الحاجز الحدودي الشرقي بدأ في نهاية العام الماضي.

في الوقت نفسه، تلقى هذا المشروع تمويلًا لكل من الجزء التجريبي ولتنفيذ أكثر المجالات المستهدفة أهمية.

وسيبدأ بناء الطريق وإقامة السياج، يليه بناء نظام التحكم الفني، كما جاء في البيان.

وفقًا لحرس الحدود، خلال المرحلة التجريبية، سيتم أيضًا بناء حاجز بطول 300 متر في منطقة حامية إيمولا. والتي ستكون جزءًا من بيئة التدريب لمدرسة الحدود والحرس البحري. وسيتم استخدامها كاختبار منطقة لتكنولوجيا المراقبة.

كما أعلن حرس الحدود أنه يقوم بإعداد خطة تنفيذية للمناطق المستهدفة المحددة على أنها الأهم.والتي سيتم بناؤها طوال 2023-2025.

هذه المناطق المستهدفة هي نقاط العبور الحدودية والمناطق المحيطة بها. وكذلك المناطق الأخرى المصنفة على أنها ضرورية.

وفي هذا الصدد ، كشف حرس الحدود أنه من خلال التمويل المقدم ، سيتم تخطيط وبناء حوالي 70 كيلومترًا من السياج الفاصل.

ونتيجة لذلك ، تم تحديد 55 كيلومترًا في جنوب شرق فنلندا. وسبعة كيلومترات في شمال كاريليا وخمسة كيلومترات في كاينو ولابلاند.

علاوة على ذلك، سيتم بناء طريق لتحركات الدوريات الحدودية وأعمال الصيانة بالقرب من السياج.

في الوقت نفسه، سيتم إنشاء فتحة بالقرب من الطريق لتمكين المراقبة الفنية وتقليل الأضرار التي تسببها الأشجار المتساقطة.

بالإضافة إلى ذلك ، تم توفير بوابات للسياج تمكن من حركة الدوريات الحدودية والحيوانات. سيتم أيضًا تركيب الإضاءة ومكبرات الصوت في جميع المناطق المستهدفة الأكثر أهمية.

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