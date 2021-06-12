فنلندا تدخل التاريخ ولاعبيها يرفضون الاحتفال بسبب إيريكسين

حقق منتخب فنلندا فوزا تاريخيا على نظيره الدنماركى، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب “باركن ستاديوم” بمدينة كوبنهاغن، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 جويلية المقبل بمشاركة 24 منتخبا، وتستضيفها 11 مدينة أوروبية مختلفة.

وأحرز جويل بوهيانبالو هدف الفوز لصالح منتخب فنلندا في الدقيقة 60 من زمن المباراة، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه بعدما وقع على أول هدف في تاريخ منتخب بلاده في أمم أوروبا.

وتراجع بوهيانبالو عن الاحتفال بالهدف الذى جاء من ضربة رأسية فشل شمايكل في التصدي لها، وذلك بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك خلال المباراة.