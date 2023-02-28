فنلندا تصدر جوازات سفر بمظهر وخصائص جديدة

أعلنت الحكومة الفنلندية أنه اعتبارًا من 13 مارس من هذا العام. سيتم إصدار جميع جوازات السفر وبطاقات الهوية بمظهر وخصائص جديدة.

وقالت الحكومة إنه سيكون هناك أيضًا تحديثات فنية طفيفة لبطاقة تصريح الإقامة وبطاقة الإقامة.

وتم اختيار المناظر الطبيعية الوطنية في فنلندا وبحر الأرخبيل كموضوع لجوازات السفر وبطاقات الهوية.

وبحسب الحكومة فإن التغييرات التي ستظهر في ظهور الوثائق هي تصميم غطاء بسيط لجوازات السفر. اللون البرتقالي الجديد لأغلفة جوازات السفر المؤقتة. جوازات السفر الطارئة، تكبير صورة الوجه لبطاقات الهوية، ةالرمز الشريطي ثنائي الأبعاد الذي يسهل القراءة الآلية لمستندات التصريح.

وأشار كبير المفتشين جوهاني روتو من المجلس الوطني للشرطة إلى أن ميزات وتخطيط وثائق التصريح. أعيد تصميمها وتنفيذها بالكامل.

ومع ذلك، لا تؤثر هذه التغييرات على صلاحية أو استخدام جوازات السفر أو بطاقات الهوية أو تصاريح الإقامة الصادرة مسبقًا.

وبالنسبة للتنظيم الأساسي لعملية التسليم، فإنه يظل كما هو، حيث تتم عمليات التسليم بشكل أساسي. إلى نقاط التوزيع في جميع أنحاء فنلندا.

في هذا الصدد، ستكون الخدمة المقدمة في عملية التسليم أكثر شمولاً حيث لا يمكن استلام جوازات السفر فحسب. بل يمكن أيضًا استلام بطاقات الهوية من خلال خيار معين والتسليم السريع.

وستمتد شبكة خدمات التوصيل السريع هذه من منطقة العاصمة الحالية في هلسنكي إلى موقع جغرافي أكثر بروزًا. بما في ذلك مدن مثل لاهتي وكوفولا وتوركو وتامبيري وكوبيو وفاسا وأولو وروفانييمي.

للإشارة، في نهاية أكتوبر 2022، أصدرت سويسرا أيضًا جوازات سفر بتصميم جديد وأحدث ميزات الأمان للمواطنين السويسريين.

وقال المجلس الفيدرالي السويسري إن كل من يرغب في الحصول على جواز سفر بتصميم جديد. يجب أن يحدد موعدًا في مكتب الجوازات في الدولة أو مع ممثل سويسري في الخارج. كما أكدت الهيئة أن رسوم الحصول على جواز سفر جديد لم تتغير.

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