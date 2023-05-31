فنلندا تعلن قرب الانتهاء من بناء جدار لمنع تسلل الحراقة

سيكون السياج التجريبي للحدود الشرقية لفنلندا، والذي من المقرر الانتهاء منه في صيف عام 2023، أمرًا حاسمًا. لتعزيز نظام أمن الحدود. في حين أن الحكومة الفنلندية لم تقرر بعد ما إذا كان حرس الحدود سيكون مسؤولاً عن منع الدخول غير المصرح به إلى البلاد.

وفقًا لحرس الحدود الفنلندي ، من المتوقع أن يتم إنشاء الحاجز للمهام التي يقوم بها حرس الحدود. وسيقوم نظام تقني بإخطار السلطات إذا دخل شخص ما بشكل غير منتظم إلى البلاد.

“يمنع السياج المرور الفوري وكذلك العبور وتقويض الطريق ، ويبطئ الحركة ويوجهها كما كان مخططًا في الأصل. قال نائب قائد حرس الحدود في جنوب شرق فنلندا ، جوكا لوكاري، إن الطريق الذي يتم . سيمكن حرس الحدود من التحرك بسرعة أكبر على الحدود والتدخل في الحوادث الحدودية المحتملة.

ومن المتوقع أن يمنع السياج التجريبي والذي يبلغ طوله حوالي ثلاثة كيلومترات. المعابر الحدودية غير النظامية وتحديد أولئك الذين يدخلون البلاد بشكل غير نظامي، ليتم تعقبهم لاحقًا من قبل السلطات.

يشير إسمو كركي، ممثل القسم الفني بمقر حرس الحدود. إلى أن أحد الأهداف كان اكتشاف الاختناقات في الجدول الزمني. ويشير إلى أن اكتساب الخبرة الكافية لمواصلة هذا المشروع أمر بالغ الأهمية.

وسيتم اختبار حل الطريق المصمم لعبور مناطق المستنقعات عند معبر سالا الحدودي في لابلاند بين أوت ونوفمبر 2023. بينما توضح السلطات أن مناقصة توريد مواد السياج، وأعمال الحفر. وكذلك الإمداد الخرساني قيد التنفيذ. تم تحذير مالكي الأراضي في المنطقة المستهدفة من صلا من بناء سياج حاجز.