فنلندا تلغي التأشيرة السياحية للجزائريين

تعرض الجزائريون لصدمة «ثانية» بعد قرار تعليق السفارة الفنلندية بالجزائر منح التأشيرة السياحية للجزائريين.

حيث جاء هذا القرار بعد 10 أيام فقط من إعلان السفارة التركية عن قرارإلغاء التأشيرة الإلكترونية من صنف «سي1»،ومنحها بشروط.

وأعلنت سفارة فنلندا بالجزائر، عن قرار إلغاء منح التأشيرة «الفيزا» السياحية للجزائريين، مؤكدة أن المعالجة.

والموافقة على طلبات الحصول على التأشيرة يقتصر فقط على طلبات التأشيرة المهنية والثقافية والعائلية.

وكتبت القنصلية الفنلندية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك».

أن «منح التأشيرة يكون عن طريق دعوة مقدمي الطلب إلى تقديم رسالة دعوة شخصية من فنلندا مصحوبة .

بطلب تأشيرة في مركز vfs، وذلك من دون موعد».

وأكدت بالقول إن السفارة الفنلندية تقبل فقط طلبات الحصول على التأشيرة المهنية والثقافية والعائلية.

حيث بدا واضحا من قرار السفارة الفنلندية أن التأشيرة السياحية باتت ممنوعة على الجزائريين.

كما لم تكشف السفارة عن أسباب اتخاذها هذا القرار.

ولم تتضح بعد خلفيات ودوافع هذا الإجراء المفاجئ.

والذي جاء بعد 10 أيام من إعلان السفارة التركية عن قرار إلغاء التأشيرة التركية الإلكترونية من صنف «سي1».

و ذلك بداية من الفاتح أكتوبر القادم، أمام الجزائريين، ووضعت شروطا لكل من سيتحصل عليها.

حيث شمل الإجراء الجديد حسبما أعلنته الخطوط الجوية التركية،تأشيرة «سي 1» والتي تخص من تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.