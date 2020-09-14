فنيش: إلغاء مقترح منصب نائب رئيس الجمهورية قرار صائب

قال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم الإثنين، أن “التخلي عن مقترح منصب نائب رئيس الجمهورية قرار صائب من لجنة الخبراء”.

وقال فنيش، خلال ندوة صحفية، “التخلي عن إقتراح منصب نائب رئيس الجمهورية قرار صائب ومرحب به، لأنه ليس لديه الشرعية والمصداقية”.

وأضاف فنيش قائلا “أظن أنه أحسن مافعلوا الخبراء هو في حذف المقترح من مشروع تعديل الدستور”.

وأشار فنيش ان “مسألة مشروع تعديل الدستور مسألة هامة ويجب على كل المواطنين أن يكونوا على علم بفحوى الدستور وما فيه”.

وبخصوص توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية، أكد فنيش أن “المحكمة الدستورية محكمة مرجعية عندها صلاحيات أكثر من الصلاحيات المخلولة للمجلس الدستوري”.

وأضاف فنيش أن “المحكمة الدستورية سيكون من صلاحياتها الفصل في النزاعات التي تحدث بين المؤسسات الدستورية”.

وأشار فنيش في السياق ذاته أنه “ولتفادي المشاكل أعكيت توصيات كبيرة للمحكمة الدستورية من خلال مشروع تعديل الدستور”.

واكد رئيس المجلس الدستوري أن “مشروع تعديل الدستور هو لبنة أساسية لترسيخ دعائم دولة القانون”.

وقال فنيش “علينا التجند لتنوير الرأي العام حول مضمون الدستور”.