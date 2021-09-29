فنيش: الدستور الجديد منح للمواطن حرية إنتخاب من يراه مناسبا

قال رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أن الدستور الجديد جاء بالقائمة المفتوحة للإنتخابات مما يسمح للمواطن بإلانتخاب بحرية ومن يراه مناسبا. عكس القائمة المغلقة التي كانت سابقا وأخذت الجزائر للهاوية.

وخلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة المجاهد، قال فنيش أن 50 يوما قبل الإقتراع تدفع الأحزاب والمترشحون للإنتخابات المحلية ملفاتهم. وستفصل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات على مستوى الولاية خلال 8 أيام على قبول الملف أو رفضه. وإذا تم رفض ملف المترشح له الحق في اللجوء إلى المحكمة الإدارية للفصل في قبول الملف أو رفضه.

وجاء في قانون الإنتخابات الجديد أنه يمكنه اللجوء إلى مجلس الدولة من أجل الإستئناف. مضيرا إلى أن هذه الإجراءات هي ضمانات على أن المواطن حر في إنتخاب من يراه مناسبا لتمثيله.

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