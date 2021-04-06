فنيش: المحكمة الدستورية ستواصل مهمة ضمان إحترام الدستور

أكد كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري، اليوم السبت، إن المحكمة الدستورية ستواصل مهمة ضمان إحترام الدستور.

وأوضح فنيش، في كلمة له بالملتقى الدولي، حول المحكمة الدستورية ودورها في بناء الجزائر الجديدة، إن المحكمة الدستورية تتمتع بسلطة الفصل في الخلافات بين السطات الدستورية.

وهو ما يجعل البلد في منأى عن أي أزمات سياسية محتملة، قد تؤدي إلى تعطل أحد المؤسسات الدستورية.

بالإضافة إلى مساهمة المحكمة الدستورية، في ضمان عدم إعتداء أي سلطة على صلاحيات سلطة أخرى.

وكذا تقوية ركائز الديقمراطية، حيث تلعب المحكمة الدستورية دور الحاكم والضامن للإستقرار بين السلطات الثلاثة، يضيف فنيش.

وأكد ذات المتحدث، إن الرقابة الدستورية هي من الدعائم الأساسية للممارسة الديمقراطية.

حيث اضطلع المجلس الدستوري منذ إنشائه على ضمان إحترام الدستور.

مضيفا إن المجلس الدستوري، تحمل مسؤوليته في خضم التطورات التي عرفتها الجزائر بمرافقة السلطات العمومية.

وتابع فنيش، إن المجلس الدستوري، قد عمل على حفظ استقرار البلاد، وديمومة المؤسسات الجمهورية وتمكين الشعب من تحقيق مطالبه المشروع السلمية.