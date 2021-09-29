فنيش: المحكمة الدستورية لا تتدخل في المحليات.. والنتائج تعلنها السلطة المستقلة

قال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن المحكمة الدستورية لا تتدخل في الإنتخابات المحلية، وإنما تسهر على الإستفتاء. والإنتخابات الرئاسية والتشريعية وتعلن عن النتائج النهائية.

وأضاف فنيش خلال نزوله ضيفا على فروم جريدة المجاهد، أن الرئيس عبد المجيد تبون إلتزم بتجسيد تعهداته التي قطعها منذ توليه رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن المجلس الدستوري يجمع مختلف الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين والخبراء عبر التعديل الدستوري. بهدف جعله أداة فعالة وهو الذي سيؤدي الى تحقيق المزيد من التنمية والتطور

وكشف في ذات السياق، أن إنتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة في 27 نوفمبر المقبل تحمل الكثير من الرموز. ولها أهميةونعول عليها لتكون أقرب الحلقات إلى المواطن. مضيفا أن صلاحيات المجلس الدستوري لا تسمح له بالتدخل في الانتخابات البلدية والولائية بل هي من صلاحيات السلطة المستقلة للانتخابات والمحاكم الإدارية. مؤكدا أن المحكمة الدستورية تسهر على الاستفتاء، والإنتخابات الرئاسية والتشريعية وتعلن عن النتائج النهائية

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