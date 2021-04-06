فنيش: المحكمة الدستورية مُخولة للتدخل في النقاش السياسي

أوضح كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة الدستورية بإمكانها التدخل في النقاش السياسي.

وأورد فنيش، في لقاء حول المحكمة الدستورية ودورها في بناء الجزائر الجديدة، إنه وحسب الدستور، فسيتم تنصيب المحكمة الدستورية في غضون سنة.

وأضاف فنيش: “نحن جاهزون وبسهولة للتحول من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية”.

وأوضح ذات المتحدث، إن المحكمة الدستورية لديها صلاحيات أوسع من المجلس الدستوري.

مضيفا إن المحكمة الدستورية، بإمكانها التدخل في النقاش السياسي لتفادي شلل بعض المؤسسات.

وتابع فنيش، إن دستور نوفمبر، جاء بصلاحيات أوسع بالنسبة للمتقاضي، وجاء لدعم ركائز الدولة الديمقراطية.

مشيرا إلى إنه لا بد من مراجعة كل الترسانة القانونية، لتتماشى مع الدستور الجديد.