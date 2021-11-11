فنيش.. المحليات هامة للمواطن والمال الفاسد ذهب

قال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم الخميس، إن الجزائر مقبلة على الإنتخابات المحلية. كما وصف فنيش، في تصريح للنهار، هذه المحليات بالشيء الهام.

وأضاف كمال فنيش، أن المحليات لـ2021 جاءت بجديد القائمة المفتوحة وليس المغلقة. حيث ستسمح للمواطن أن يختار من يمثله أحسن تمثيل. مضيفا في السياق ذاته، أن المال الفاسد ذهب.

وفي سياق مغاير، أشار فنيش إلى أن دستور الفاتح من نوفمبر 2020 جاء بشيء جديد. حيث أضاف الحكم التنظيمي على التشريعي. كما صرح المتحدث، أنه تم تنظيم الورشة مع نقابة المحامين للجزائر العاصمة، وخلال الاسبوع الجاي ستكون الورشة في قسنطينة.

كما أكد رئيس المجلس الدستوري، أنه تلقى حاليا من المحكمة العليا 25 قضية ريتم التحقيق فيها.

وفي تصريح سابق، قال كمال فنيش، أن ممارسي القانون لا سيما المحامون مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى للتدخل والمشاركة بشكل أكبر في إثارة الدفع بعدم الدستورية.

وأضاف فنيش خلال يوم تكويني حول الدفع بعدم الدستورية سواء فيما يتعلق بالتنظيم أو التشريع. أن الآلية تحقق مزايا وضمانات لضمان حقوق المتقاضين. خاصة القضاة والمحامين والخبرات من الداخل والخارج المشهود لهم بواسع الإطلاع بالقانون الدستوري. وأوضح فنيش، أن الجميع كان شاهدا على مكتسبات الدستور الجديد، الذي بادر به الرئيس سيما في مجال الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطنين.

وكشف في ذات السياق، أن توسيع الية الدفع بعدم الدستورية المكرسة بموجب الدستور لسنة 2016 لتشمل الأحكام التنظيمية.من أبرز التعديلات المدرجة بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 2020.

كما أن المادة 125 من الدستور تنص على أنه يمكن اخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على احالة من المحكمة العليا أو المجلس الدولة. عندما يدعي أحد الاطراف في المحاكمة أمام الجهة القضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي هو مآل النزاع ينتهك حقوقه وحريته التي يضمنها الدستور.

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