فنيش عن التشريعيات.. هذه هي شروط تقديم الطعون

قال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم الثلاثاء، إن بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة يتم الانطلاق في استقبال الطعون. وأوضح فنيش، أن المجلس الدستوري بصفته الساهر على الانتخابات والاستفتاءات هو الذي يفصل في الطعون.

وأضاف كمال فنيش، أن المادة 210، تبين للمحكمة الدستورية، بعد دراسة الطعون، إصدار قرار معلل في هذا الشأن. ويكون الإعلان عن المترشح المنتخب خلال 10 أيام من تاريخ استلام محار النتائج المؤقتة.

وأشار رئيس المجلس الدستوري، إلى أن الطعون يجب أن تقدم في شكل شروط متوفرة العنوان والصفة والأهل. حيث يجب أن يتوفر على الحجج والبراهين حول الاعتداء على حقوق الترشح المعني.