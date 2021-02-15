فنيش عن مشاركة المرأة بالمجالس المنتخبة.. “المرأة كانت أمام الرجل أيام الثورة”

قال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم الاثنين، إن مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، نص عليه الدستور.

وأوضح فنيش في فوروم الإذاعة، أن المادة 59 من قانون الانتخابات الجديد تنص على حظوظ المرأة للمشاركة في المجالس المنتخبة.

وأضاف المتحدث، أن هذا القانون مجرد مشروع ويمكن تعديله في هذا الشأن، ورفع الملاحظات للجنة التي بدورها تقوم بغربلتها.

وشدّد رئيس المجلس الدستوري، على ضرورة تطبيق ما جاء في الدستور الذي ينص على مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة.

وأشار كمال فنيش، إلى “أن المرأة كانت أمام الرجل في وقت الثورة”.