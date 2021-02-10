فنيش.. لا يمكن الحكم على عدم دستورية أي مادة من قانون الانتخابات لأنه مجرد مقترح مشروع

قال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، إنه لا يمكن الحكم على عدم دستورية أي مادة من قانون الانتخابات لأنه مجرد مقترح.

وأوضح فنيش ، اليوم الاربعاء، في منتدى الحوار، أن الشباب في القوائم الحرة لا يتنافى مع الدستور.

وأضاف المتحدث أنه “إذا تم الإخطار حول عدم دستورية المادة التي تنص على تجميد تطبيق عقوبة الإعدام، سندرسها”.

وأشار في ذات السياق، إلى أن المجلس إلى حد الآن لم يُخطَر من أي جهة حول هذه المادة.

وأكد فنيش، أن الدستور الجديد كرس استقلالية القضاء، مردفا “تشكيلة وكيفية تشكل المجلس الأعلى للقضاء خير دليل على استقلالية”.