فنيش.. مشروع قانون الانتخابات يقضي على الممارسات الفاشلة التي عرفتها الجزائر

قال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، إن تسليم مشروع قانون الانتخابات الجديد، للتشكيلة السياسية وللمجتمع المدني يكرس ممارسة الديمقراطية التشاركية.

وأوضح رئيس المجلس الدستوري، اليوم الاثنين، أن وضع المشروع أمام مختلف الأطراف، يؤسس للجزائر الجديدة التي أرادها الرئيس تبون والحراك.

وأضاف كمال فنيش، في فوروم الاذاعة الوطنية، أن المشروع من شأنه أن يقضي على الممارسات الفاشلة التي عرفتها الجزائر.

وأشار المتحدث، إلى أن نظام الاقتراع النسبي يجسد ضرورة إضفاء الشفافية التامة نحو المسار الانتخابي، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

واعتبر كمال فنيش، أن الاقتراع النسبي، ممارسة أكثر ديمقراطية، التي تمكن المترشح من مراقبة عملية التصويت بكل مراحلها.