فنيش يشارك غدا في أشغال مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية بلواندا

يشارك رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، غدا الخميس، في أشغال مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية بلواندا.

يقوم فنيش رفقة أحد أعضاء المجلس، يوم غد الخميس، بزيارة رسمية إلى لواندا، للمشاركة في الدورة الـ 12 للمكتب التنفيذي لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية.

وحسب بيان للمجلس أن أشغال هذه الدورة، التي ستعقد ابتداء من يوم 23 إلى غاية 24 جانفي الجاري، ستتناول قضايا حول القضاء الدستوري بالدراسة والمناقشة.

وأضاف البيان ـن عدة مواضيع مدرجة في جدول أعمالها، لاسيما مقترح تعديل النظام الأساسي للمؤتمر الذي تبادر الجزائر بعرضه على المكتب.

وأشار المصدر أن هذا المقترح “ينصب أساسا على إنشاء لجنة إستشارية دائمة بصفتها جهاز من أجهزة مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية يضطلع بإبداء آراء إستشارية حول المسائل الدستورية بطلب من الدول الإفريقية أو هيئاتها للرقابة الدستورية.

هذا وتم إنشاء المكتب التنفيذي لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية سنة 2011 بقرار من الإتحاد الإفريقي بعد إقتراح من الجزائر التي تحتضن مقره.