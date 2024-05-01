سفيرة فن القناوي الفنانة حسنة البشارية في ذمة الله
توفيت، اليوم الأربعاء، سفيرة فن القناوي الفنانة حسنة البشارية عن عمر ناهز 74 سنة.
وبدأت علاقة الفنانة حسنة البشارية, المولودة سنة 1950 ببشار, بالموسيقى منذ صغرها. إذ تعلمت العزف على آلة القمبري خلسة رغم أن والدها كان معلما في فن الديوان.
غير أنه كان يرفض إصرارها على العزف باعتبار الآلة ” إختصاص رجالي. لكنها تحدت تقاليد المنطقة و أصبحت المرأة الوحيدة التي تعزف على القمبري. إلى جانب العزف على آلات أخرى كالعود والغيتار الكهربائي والبانجو.
و شاركت حسنة البشارية في العديد من المهرجانات الموسيقية في اوروبا وكندا وغيرها من دول العالم بما تقترحه من اعمال موسيقية تعج بالتراث الموسيقي المحلي الجزائري وبحوزتها أيضا عديد الألبومات على غرار ” الجزائر جوهرة” 2009 .
ويهدف المهرجان الدولي لأفلام الجالية الافريقية بباريس, الى تقديم افلام حديثة الإنتاج التي تسلط الضوء على التنوع الثقافي للمجتمعات الحديثة تعزيزا للحوار بين الثقافات من خلال العروض والمناقشات.