سفيرة فن القناوي الفنانة حسنة البشارية في ذمة الله

توفيت، اليوم الأربعاء، سفيرة فن القناوي الفنانة حسنة البشارية عن عمر ناهز 74 سنة.

وبدأت علاقة الفنانة حسنة البشارية, المولودة سنة 1950 ببشار, بالموسيقى منذ صغرها. إذ تعلمت العزف على آلة القمبري خلسة رغم أن والدها كان معلما في فن الديوان.

غير أنه كان يرفض إصرارها على العزف باعتبار الآلة ” إختصاص رجالي. لكنها تحدت تقاليد المنطقة و أصبحت المرأة الوحيدة التي تعزف على القمبري. إلى جانب العزف على آلات أخرى كالعود والغيتار الكهربائي والبانجو.