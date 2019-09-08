فهد حلفاية رئيسا جديدا لوفاق سطيف

تم اليوم الأحد، ترسيم فهد حلفاية رئيسا جديدا للنادي الهاوي لوفاق سطيف خلفا لحسان حمار بمقر النادي

وكان حلفاية المرشح الوحيد لتولي منصب رئاسة النسر الأسود، بعد إنسحاب منافسية الواحد تلو الآخر .

وجاء إنتخاب فهد حلفاية رئيسا للوفاق بعد إنطلاق الجمعية العامة الإنتخابية لإكتمال نصاب الأعضاء بحضور 26 عضو من أصل 38.

فهد حلفاية 36 سنة من مواليد 1982 بمدينة سطيف صاحب مؤسسة فهد للسيارات

كما أن الرجل معروف بمناصرته للوفاق و من عائلة معروفة بحبها للفريق خاصة والده الذي يعشق ألوان الفريق لحد النخاع.