فهرية أفجان وبوراك أوزجيفيت يرزقان بطفلهما الثاني

رزقت النجمة التركية فهرية أفجان، وزوجها بوراك أوزجيفيت، بطفلهما الثاني.

وحسب مجلة بيرسن، أنجبت فهرية في المستشفى الأمريكي في إسطنبول بإشراف طبيب النساء بولنت أورمان.

وولد الطفل بصحة جيدة وكلاهما في حالة جيدة بعد الولادة، وقد أطلق الممثل وزوجته على الطفل اسم كرم.

وكانت فهرية أفجان قد أصبحت أماً للمرة الأولى بإنجابها طفلها الأول “كاران” في 13 أفريل 2019، في المستشفى الأمريكي.

وتزوج الثنائي فهرية وبوراك عام 2017 بعد قصة حب طويلة. ومنذ زواجها تفرغت فهرية أفجان لواجباتها الزوجية، وركزت على الحمل، وأعطته الأولوية على فنها واهتماماتها الأخرى.

ولم تنشر فهرية أفجان لغاية هذه اللحظة أي صورة لطفلها “كرم” في حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. وكذلك الأمر لم يفعل بوراك أوزجيفيت، كما أنهما لم يصدرا أي بياناً حول الموضوع.