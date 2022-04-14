فوائد مبهرة لتناول التمر قبل النوم وفي رمضان

يُعد التمر أحد أفضل الأطعمة الحلوة المفيدة ذات القيمة الحضارية والدينية، والتي يمكن أن تنظم عملية الهضم وتمد الجسم بالعديد من المغذيات.

كما يُعد التمر من الأطعمة المثالية لاحتوائه على عدد كبير من الفيتامينات والعناصر الأساسية للصحة. وهذا ما يفسر شهرته واستخدامه الواسع على نحو شبه يومي.

والتمر من الفواكه التي تقدم العديد من الفوائد للجسم خصوصاً عند تناولها قبل النوم ومنها:

مد الجسم بالألياف الضرورية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. والمساعدة في تنظيم الوزن لأنه يساهم في التقليل من الشعور بالجوع

وكذا تنظيم مستويات السكر في الدم، والتقليل من الشعور بالتعب نظراً لإحتوائه على معادن، والحفاظ على صحة الأمعاء.

بالإضافة إلى التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتنظيم ضغط الدم. كما أنه يحمي من الإصابة بهشاشة العظام،وتحسين عملية الأيض.

وبالإضافة إلى ذاك، فإن للتمر فوائد جمالية للبشرة منها أنه يغذي البشرة ويحسن مظهرها العام. ويخفف حدة الأعراض المرافقة لإلتهابات البشرة. كما يحارب بعض علامات الشيخوخة، ويحمي البشرة من حب الشباب.

فوائد التمر في رمضان

إن البدء بتناول التمر فور أذان المغرب وبعد صيام ساعات يومية طويلة له فوائد عديدة للجسم. وتكمن مميزات بدء الإفطار بالتمر في ما يأتي:

يحوي التمر سكريات طبيعية بسيطة سهلة الهضم والامتصاص، مثل: الفلوكوز، والسكروز، والفركتوز. التي تعمل على رفع سكر الدم، وإمداد جسمك بالطاقة بشكل مباشر فور تناولها.

كما تهيئ هذه الفاكهة الجسم لاستقبال الوجبات اللاحقة. ويحمي من التلبكات المعوية.

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