فواتير الماء والكهرباء ووثائق الحالة المدنية بالأمازيغية

اعتماد مصطلحات وحروف الأمازيغية في تدوين الوثائق الرسمية بخمسة قطاعات وزارية

وثائـــق الحالـــة المدنيــــة بــ«الأمــازيغيـــة»!

تجنيد جامعيين ومترجمين والبداية بفواتير الكهرباء والغاز والماء

كشف الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، أن عدة قطاعات وزارية ستشرع في استصدار وثائقها الرسمية بالأمازيغية.

وأوضح، سي الهاشمي عصاد، أول أمس، أن الأمر يتعلق بوزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والموارد المائية والطاقة والسياحة والنقل والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة واتصالات الجزائر، بالإضافة إلى المتعامل التاريخي للهاتف النقال «موبيليس».

وأشار عصاد إلى أنه سيتم اعتماد في تدوين الوثائق الرسمية لهذه القطاعات الوزارية مصطلحات وحروف الأمازيغية، مشيرا إلى أنه سيتم تجنيد نخبة من الجامعيين والمترجمين وستنطلق العملية بالوثائق التي يستعملها المواطنون على نطاق واسع، مثل فواتير الكهرباء والغاز والماء، على أن يتم استعمالها كذلك في وثائق الحالة المدنية.

وفي إطار النشاطات المرتبطة بإحياء مئوية الكاتب والباحث «مولود معمري» بالمنطقة، قام الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية والوفد المرافق له بزيارة إلى المركز الوطني للمخطوطات بمدينة أدرار.

وتهدف هذه الزيارة إلى بحث فرص الشراكة بين المحافظة السامية للأمازيغية وذات المركز، وتشمل النظر في إمكانية استنساخها وتبادل بعض وثائق الأرشيف ذات الصلة بالبعد والتراث الأمازيغي، وأن الوفد يضم جامعيين مؤهلين للقيام بعمل متكامل في هذا المجال.

وتندرج كل هذه الجهود -كما أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية- في إطار تجسيد القرارات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لترقية الأمازيغية.