فوت ميركاتو.. محرز مرشح لمغادرة السيتي شهر جانفي!

كشف موقع فوت ميركاتو عن إقتراب اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز من مغادرة مانشستر سيتي خلال شهر جانفي المقبل.

وكشف الموقع الفرنسي أن اللاعب الجزائري رياض محرز قد سئم من وضعيته مع فريق السيتي بسبب التهميش الذي يعاني منه مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا، خصوصا بعد حرمانه من المشاركة في مباراة الداربي أمام نادي مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.

وأضاف الموقع بأن رياض محرز يعتبر هداف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بـ4 أهداف، كما أنه هداف فريق السيتي سنة 2021، وهو ضمن قائمة 30 لاعب المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية، إلا أن ذلك لم يشفع له للحصول على مكانة أساسية ضمن تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وكشف موقع فوت ميركاتو عن إهتمام ناديي باريس سان جيرمان، وريال مدريد باللاعب الجزائري الذي يقترب من مغادرة السيتي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بالرغم أنه سيكون متواجدا مع المنتخب الوطني بالكامرون للمشاركة في نهائيات كاس أمم إفريقيا.

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