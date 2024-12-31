فوج العمل المكلف بالنظر في مشروعي قانوني البلدية والولاية ينهي أشغاله

أفاد بيان لمجلس الأمة أن فوج العمل المكلف بالنظر في المشروعين التمهيديين لقانوني البلدية والولاية قد أنهى أشغاله اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر ذاته أن “فوج العمل المكلف بالنظر في المشروع التمهيدي لقانون البلدية والمشروع التمهيدي لقانون الولاية، أنهى اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 بمقر المجلس أشغاله. في اجتماع ترأسه نائب رئيس مجلس الأمة مكلف بالتشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة (عن حزب جبهة التحرير الوطني) ومنسق فوج العمل، أحمد فؤاد خرشي”.

يذكر أن فوج العمل “كان قد باشر أعماله بعد تنصيبه من قبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”، وفقا للمصدر ذاته.

ويتشكل فوج العمل، بالإضافة إلى السيد فؤاد خرشي، من السادة: محمد رضا أوسهلة، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بالعلاقات الخارجية، (الثلث الرئاسي). محمد العيد بلاع، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي (حزب جبهة التحرير الوطني). أحمد صالح لطيفي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني. ساعد عروس، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي.

كما يضم فوج العمل أيضا السادة: عفيف سنوسة، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي. بطاهر لزرق، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار. محمد العربي سليماني، منسق مجموعة الأعضاء غير منتمين لمجموعة برلمانية. عزوز ناصري، عضو مجلس الأمة (الثلث الرئاسي). وليد العقون، عضو مجلس الأمة (الثلث الرئاسي). عبد الرحمان قنشوبة، عضو مجلس الأمة (التجمع الوطني الديمقراطي). عبد النور درقيني، عضو مجلس الأمة (جبهة القوى الاشتراكية). وكذا السيدين مخلوف ساحل، مستشار رئيس مجلس الأمة. ومحمد باركة، مدير عام المصالح التشريعية.