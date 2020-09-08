فوج عمل مشترك بين وزارة الثقافة والوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية

أُستقبل اليوم الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة آل سيد الشيخ في مقر وزارة الثقافة من طرف الوزيرة مليكة بن دودة.

اللقاء جاء لدراسة سبل التعاون المشترك وتأسيس فوج عمل مشترك بين الوزارتين من أجل وقف التلوث في المعالم الأثرية والسياحية.

وتبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في المجلس الوزاري المشترك الذي خصص لمعالجة قطاع البيئة من أجل وقف التلوث في المعالم الأثرية و السياحية في اطار التنسيق القطاعي المشترك في مجال البيئة الصحراوية و الثقافة.

الفرصة سمحت للتأكيد على ضرورة حل مشاكل الحضائر التي تتعرض آثارها للتدهور كأولوية ،وكذا على ضرورة الرقابة البيئية وانتهاج سياسة التحسيس والتوعية مقرونة بسياسة الرقابة والردع في نفس الوقت مع اشراك المجتمع المدني في حماية المعالم التاريخية، الأثرية و الثقافية.

واختتمت الجلسة بتأسيس فوج عمل مشترك بين القطاعين لوضع مخطط عمل استعجالي من شأنه ضمان تحقيق الأهداف المشتركة بين قطاعين، ضمن جدول زمني محدد،استعجالي، ثم قريب ومتوسط ثم بعيد.