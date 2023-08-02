فوج من الدوليين السابقين في تربص للحصول على شهادة “كاف أ”

دخلت أمس الثلاثاء، مجموعة من اللاعبين الدوليين السابقين في تربص بالمركز التقني بسيدي موسى، للحصول على شهادة التدريب “كاف أ”.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عبر موقعها الالكتروني، أن الفوج الأول من اللاعبين الدوليين السابقين، باشر المقرر الدراسي الثاني للتكوين الخاص بشهادة “كاف أ” في تربص ما بين الـ 1 والـ 6 أوت الجاري.

كما أشارت الاتحادية بأن حفل افتتاح التربص ترأسه المدير التقني الوطني مصطفى بسكري، الذي رحب بالمشاركين، فيما كشف المسؤول عن التكوين عامر شفيق، عن محتوى برنامج العمل والحصص التطبيقية التي سيتم تقديمها.

مبرزة بأن بسكري وفي مستهل الحصة الأولى، تحدث عن تسيير مباراة بما في ذلك المحادثات قبلها والتغييرات التي يتم إجراؤها.

كما أجرى المتربصون حسب “الفاف” حصة تطبيقية بعد منتصف النهار الأول، على أرضية الميدان بحضور ممثل “الكاف” بالإضافة إلى نصر الدين صادي الذي يتابع التربص