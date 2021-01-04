فودين: “محرز كان يمكنه اللعب بسهولة أمام تشيلسي” !

أكد “فيل فودين” لاعب “مانشستر سيتي“، أن “محرز” يمتلك إمكانيات كبيرة تجعله يلعب بسهولة أمام أي خصم كان.

وقال “فودين” عقب فوز فريقه أمام “البلوز”: “لا يزال أمامي الكثير لكي أتعلمه سواء من المدرب أو من زملائي”.

وأضاف: “يوجد العديد من اللاعبين الذين يمتلكون إمكانيات كبيرة، فمثلا رياض محرز الذي كان في دكة البدلاء يمكنه اللعب بسهولة”.

وتابع: “هناك لاعبين مميزين وأسعى دائما لتطوير نفسي حتى أكون لاعبا مهما في الفريق”.

يذكر أن “فودين” شارك كأساسي أمام “تشيلسي” في حين “محرز” يواصل الغياب عن المباريات الكبيرة.