فورار: إقتناء مليوني جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية الأيام المقبلة

كشف رئيس الجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا جمال فورار، أنه سيتم لإقتناء مليوني جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية في الأيام المقبلة.

وأضاف فورار في حديث “للنهار”، أنه سيتم الشروع في حملة التطعيم من الأنفلونزا الموسمية مباشرة بعد جلب شحنة اللقاحات.

وفي سياق مغاير قال فورار، أن اللجنة العلمية بصدد دراسة إمكانية تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا. مشيرا إلى أن عدد الاشخاص الملقحين بلغ 10 ملايين شخص. اي 52 بالمائة من الفئة المستهدفة اي من 18 سنة فما فوق.

وأضاف ذات المتحدث، أن مصنع صيدال في صدد إنتاج جرعات اللقاح الجزائري وسيتم إستعماله عندما يكون جاهزا. خاصة وأن هناك تراجع في التلقيح وتسجيل موجة رابعة ممكن جدا. جداعيا إلى إستغلال فترة استقرار الوضع الصحي لتلقيح اكبر عدد ممكن من المواطنين.

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