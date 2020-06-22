فورار.. ارتفاع الاصابات بالكورونا أمر طبيعي ولا يدعو للقلق

قال الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، إن الارتفاع “الطفيف” الحالي في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) “لا يبعث كثيرا على القلق في الوقت الحالي”.

واعتبر فورار ارتفاع الاصابات خلال الـ 24 ساعة الاخيرة “أمرا طبيعيا”، بالنظر إلى استئناف بعض النشاطات التجارية والاقتصادية والاجتماعية عقب الرفع الكلي للحجر الصحي أو تخفيفه.

وأشار المتكدث، إلى أن عدم احترام التدابير الوقائية وعلى رأسها الارتداء الإلزامي للقناع الواقي واحترام التباعد الجسدي وقواعد النظافة، من أهم الأسباب التي تقف وراء الزيادة المسجلة في عدد الاصابات في الآونة الأخيرة.

وأكد فورار على الدور “المحوري” للمواطن في التصدي لهذا الوباء ووقف انتشاره، من خلال تقيده بالتدابير الوقائية التي تبقى، في الوقت الراهن، “الحل الوحيد” للخروج من هذه الأزمة الصحية.

للإشارة، عرفت الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي إلى 11771 حالة.

كما سجلت أيضا 8 وفيات جديدة، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 845 حالة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 8422 حالة.